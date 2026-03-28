前日本国駐中国特命全権大使・垂秀夫氏は、中国の戦略は「時間と認知をどう操作し、相手の選択肢を先に狭められるか」を問うことにあると語る。では、そうした戦略はどのように生まれ、近年どのように実践されてきたのか。垂氏の寄稿から一部紹介する。【画像】中国の戦略文化の源流となった古典◆◆◆「戦わずして勝つ」と“戦前段階”の設計日本外交における戦略的思考の欠如を論じるうえで、比較対照の起点として最も重要な