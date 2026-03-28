夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが２７日、結婚３０周年を迎えたことを報告した。さゆりはＳＮＳに「打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ」と喜びを投稿。「とんでもないことが起こっても全く動じない線が全部切れまくってる究極のポジティブかつみさんこれからもさゆりを引っ張ってってね」と今後も夫のリードを期待。「付き合い始めたとき沈むなら一緒に沈ん