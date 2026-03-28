たこ焼き器を使った裏ワザがインスタグラムに投稿され、動画再生1823万回以上、20万「いいね！」が付く反響を巻き起こしている（27日午後4時時点）。【写真一覧】「こ〜れはすごいアイディア」春休みのランチ問題の参考に！“たこ焼き器の裏ワザ3選”“ムリせず叶う時短テク”を発信している、あいこさん（@aiko_kurashi）が「春休みは長いから」と“たこ焼き器の裏ワザ3選”を投稿。「ご飯も楽しく済ませちゃお春休みのお昼