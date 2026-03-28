〈ヤンチャな女子高生→25歳でデザイナー退職→SNSで話題の“マグロ解体師”に…外国人が「サムライ」と絶賛する“築地のツナプリンセス”とは何者か？〉から続く大きなマグロを次々と解体していく女性が、SNSで注目を浴びている。高橋李奈さん、31歳。「ツナプリンセス」として知られる彼女の動画は、140万回再生を超える。【衝撃画像】「彼女はサムライだ」160kg超の大物マグロをバラバラに解体…ツナプリンセスの“ヤバすぎる