きょう28日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：58）は、大阪府内にある寿司店を創業年数でひもとく。【写真多数】創業年数が古い大阪府内の寿司店独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチ、番組オリジナルのランキングを作成し、住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。寿司といえば江戸前寿司が有名だが、回転寿司や押し寿司の発祥は、実は大阪。そこで今