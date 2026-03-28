大きなマグロを次々と解体していく女性が、SNSで注目を浴びている。高橋李奈さん、31歳。「ツナプリンセス」として知られる彼女の動画は、140万回再生を超える。【衝撃画像】「彼女はサムライだ」160kg超の大物マグロをバラバラに解体…ツナプリンセスの“ヤバすぎる包丁さばき”を写真で一気に見る25歳までデザイナーとして働いていた彼女は、なぜ完全未経験から「マグロ解体師」を目指したのか。「女の子には難しい」と断ら