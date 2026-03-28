今年4月、長男の膝附宥太専務取締役兼営業本部長に社長のバトンを渡すひざつき製菓の膝附武男社長は、亀田製菓に窮地を救われた過去を明らかにした。膝附社長が入社したのは1988年。その当時、ひざつき製菓は、「城壁」の大ヒットの反動減で売上が落ち始め倒産の危機に瀕していた。一社員だった膝附社長が窓口となって、亀田製菓に会社の身売りをもちかけたところ、亀田製菓からは受託製造を奨められ「約15年間、亀田製菓さ