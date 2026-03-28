1.態度に一貫性がない 飼い主さんの態度が状況や気分によって変わってしまうと、犬はとても混乱したり不快な気持ちになったりします。 犬が同じ行動をしても飼い主さんの反応が異なると、犬は何が正しく何を求められているかわからなくなってしまいます。 特に同じ行動で叱られたり叱られなかったりした場合や甘えたときに無視された場合などは、ガッカリしたり悲しい気持ちになったりしがちです。 態度が違うことが多いと、