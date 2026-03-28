コロナで中断も仙台国際空港株式会社は2026年3月24日、新型コロナウイルスの影響で中断していた「仙台空港ターミナルビル2・3階リニューアル工事」を再開すると発表しました。どのような内容なのでしょうか。【画像】えっ…これが「激変後の仙台空港」イメージです今回のリニューアルでは、旅客動線の見直しによる混雑緩和と商業エリアの拡充が図られます。国際線チェックインカウンターの増設や保安検査場の改修で手続きをス