日常生活や季節のイベント、そして人の性格を表す言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、金離れがいい気性を表す言葉、嘘がつけないほど律儀な様子、料理や混乱を連想させる激しい動作など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□