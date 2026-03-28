北海道・旭川市に拠点を置く、独立リーグチーム「旭川ビースターズ」が2026年シーズンに向けて、日本国内初となる南スーダン国籍の選手など複数人の入団を決定したと発表しました。2026年シーズンから加入するのはデン・ダウ・ジョン・ウォル選手（15）です。デン選手は戦争から避難するために南スーダンからウガンダへ逃れ、10歳のころ野球と出会いました。その後、わずか5年で