All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「2026年冬ドラマ」で主演を務めた俳優に関するランキングを公開。それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う主演俳優」ランキングの結果を紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：鈴木亮平（リブート）／55票2位は、『リブート』（TBS系）で主演を務め