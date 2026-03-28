世界選手権制覇が決まった直後、感極まってうれし涙を流した坂本(C)Getty Images涙、涙、涙の戴冠だった。現地時間3月28日にチェコ・プラハでフィギュアスケート世界選手権の女子シングルのフリーが行われ、坂本花織がショートプログラム（SP）との合計238.28点で自己ベストを更新。見事に現役最後の大会を制した。【写真】全員が五輪のリンクで一緒に笑って…坂本花織が自撮りした1枚をチェック万感のラストダンスに場内も沸