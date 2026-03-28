ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。春のメイクで透明感あふれるショットを披露しました。【写真】百田夏菜子の美しい姿「綺麗な美人さん」百田さんは「5月号春メイク〜」とつづり、2枚の写真を載せています。美容誌『美的』（小学館）で撮影した透明感あふれる春のメイクショットです。透明感がありながらも大人っぽさもあるメイクが、百田さんの美しさをより際立たせています。コメント欄