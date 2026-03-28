陸自与那国駐屯地開設10年の記念式典で行進する隊員＝28日午前、沖縄県与那国町沖縄県与那国町の陸上自衛隊与那国駐屯地が開設して28日で10年となり、記念式典が開かれた。与那国島は台湾から約110キロに位置し、部隊は「中国に対する目と耳」（自衛隊関係者）として主に周辺の艦船や航空機の情報収集を担っている。2030年度には地対空ミサイル部隊の配備も計画され、町民からはなし崩し的な配備拡充だとして懸念の声も上がる。