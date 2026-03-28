日本アカデミー賞「優秀アニメーション作品賞」を受賞するなど社会的ヒットを記録した『映画 えんとつ町のプペル』。その最新作『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が3月27日より公開される。【写真】今作も大ヒット間違いなし！ワクワクしちゃう劇中シーン「プレッシャーは結構ありました（笑）」主人公・ルビッチの声を担当するのは、永瀬ゆずな。オーディションで、満場一致の評価を受けて抜擢された。当時につ