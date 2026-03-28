○ブルージェイズ3x−2アスレチックス●＜現地時間3月27日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがアスレチックスとの開幕戦にサヨナラ勝ち。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、MLB初安打を含む4打数2安打、1四球を記録した。本拠地ロジャース・センターで迎えたデビュー戦の相手は、WBCドミニカ共和国代表の右腕セベリーノ。2回裏、二死から迎えた初打席は150キロ後半の速球で攻められ、