兄弟でのマンション相続は、気持ちとお金の両方がぶつかりやすいテーマです。思い出を残したいという気持ちは自然なものですが、管理費や修繕積立金、税金の負担が発生するというデメリットもあります。 共有のままでは売却も賃貸も動きにくい 共有名義のマンションは、売却するには基本的に共有者全員の合意が必要になります。誰か一人が反対すると売れず、賃貸も契約判断が止まりやすくなります。動かない間も管