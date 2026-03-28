ガールズグループJEWELRY出身の歌手ソ・イニョンのYouTubeチャンネルが、わずか1日で消滅し、その背景に関心が集まっている。3月26日、ソ・イニョンのYouTubeチャンネル「ソ・イニョンの更生」は現在、「Googleのサービス規約に違反したため、アカウントが停止されました」と表示されている。【写真】ソ・イニョン、花嫁タトゥー姿に騒然これに先立ちソ・イニョンは同チャンネルで、「10年ぶりに復帰したソ・イニョン、悪質コメン