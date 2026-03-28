【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの辻希美が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたち2人がくつろぐ春休みの自宅の様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「部屋が広くて夢空ちゃんがより小さく見える」子ども2人がくつろぐ自宅リビング◆辻希美「ダラダラ春休み」の自宅公開辻は「ダラダラ春休み」と子どもの絵文字2つをつけてコメントし、自宅の写真を公開。ゲームと思われる映像が流れている大きなテレ