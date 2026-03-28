韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「뭐가 맛있어요?（ムォガ マシッソヨ）」の意味知ってる？「뭐가 맛있어요?（ムォガ マシッソヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、メニューがたくさんあって決められないときに使ってみたいひと言！「뭐가 맛&