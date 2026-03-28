今年の中山金杯の覇者で、前走の中山記念で２着だったカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は、エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）を視野に入れていく。また、前走の東京新聞杯で重賞２勝目を挙げたトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）も、エプソムＣを目指すことになった。いずれもサンデーサラブレッドクラブが３月２８日、公式ホームページで発表