Ｇ１・４勝の名牝クロノジェネシスの初子、ベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）での復帰を視野に入れていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが３月２８日、発表した。同馬は共同通信杯２着後、滋賀・ノーザンファームしがらきへ放牧に出ていたが、左前脚の蹄を気にするような面があり、その状態次第で参戦を判断するとして