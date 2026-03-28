◆米大リーグブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数２安打１四球だった。９回２死からこの日２安打目となる右前打を放つとその後、サヨナラのホームを踏んだ。球場は大歓声に包まれた。まずは両チーム無得点の２回２