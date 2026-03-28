◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人ナインが元同僚のメジャーデビューに歓喜した。昨季まで巨人でプレーし、今季から米大リーグ・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手がこの日、本拠のアスレチックス戦で「７番・三塁」で先発出場した。巨人の公式Ｘ（旧ツイッター）ではメジャー初出場の試合をテレビを見ている選手やコーチの姿を公開。画面を見つめながら丸佳浩外野手は「打てー！岡本ー！」