あなたは読めますか？突然ですが、「足袋」という漢字読めますか？着物や浴衣を着るときに欠かせない履物ですが、意外と漢字表記を知らなかったり、読み方に自信がなかったりする方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「たび」でした！足袋とは、和装の際に足を保護し、草履や下駄を履くために親指と他の指が分かれた形をしている日本伝統の履物のことです。例文としては、お祝い事の準備で「結婚式に出席するために、