あなたは読めますか？突然ですが、「擁立」という漢字読めますか？選挙の時期や政治のニュースで頻繁に目にする言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ようりつ」でした！この漢字は、ある人を特定の地位に就くように、支えて盛り立てることを意味します。主に高い地位や候補者として、周囲が協力して担ぎ出す際によく使われる表現です。例文としては、次期市長