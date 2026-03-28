北海道警察本部＝2020年10月16日北海道警は28日、カラオケ店のドアを壊したとして、器物損壊の疑いで千歳署地域課の巡査部長横川浩之容疑者（39）＝千歳市＝を現行犯逮捕した。逮捕容疑は28日午前0時50分ごろ、札幌市中央区のカラオケ店で、個室のドアガラスを複数回蹴って割った疑い。当時酒に酔った状態で「いらいらしていたため蹴った」と供述しているという。佐々木博信監察官室長は「警察官として言語道断の行為。今後