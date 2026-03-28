歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。29日のTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回食前にまさかのトラブルに見舞われていることを明かした。和田がかすれ声でタイトルコールをすると、アシスタントの垣花正アナウンサーが「お気づきだと思いますが、声の調子が良くないんです」と説明。和田は「そ