イラン・テヘランで、攻撃を受け破壊された建物。米イスラエルによる先制攻撃から28日で1カ月となる＝27日（AP＝共同）【ワシントン共同】複数の民間人権団体は27日、米国とイスラエルによる攻撃でイランの民間人が1400人以上死亡したとする共同報告書を発表した。標的の選定ミスなどが原因としており、民間人の犠牲拡大に批判が強まる可能性がある。報告書によると、攻撃開始の2月28日から3月23日までにイラン全土で少なくと