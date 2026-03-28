【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米国のルビオ国務長官は２７日、対イラン軍事作戦に関し、「数か月ではなく、数週間で終結させる」との見通しを示した。地上部隊の関与なしで、全ての軍事目標を達成できるとも主張した。フランスで開催された先進７か国（Ｇ７）外相会合後、記者団に語った。米国防総省は、海兵隊や陸軍の空挺（くうてい）部隊などの中東派遣を決めている。ルビオ氏は地上部隊派遣について、「不測