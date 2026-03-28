元乃木坂46生田絵梨花（29）が28日、都内で、アサヒ飲料サンプリングイベント「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。冒頭、「三ツ矢サイダーは本当に老若男女を問わず、たくさんの方に愛されている飲料」と話すと「このイベントにも本当にいろんな方に、ご家族でも、ご友人とでも、カップルでも、おひとりでも、たくさんの方に来ていただきたいなと思います」とアピール。この日、“青空お届け隊”隊長に