TOKYO FMは28日までに、開局55周年を記念して販売したTシャツが、09年に58歳で亡くなったロックミュージシャン忌野清志郎さんのファンの間などで物議となったことをめぐり、見解を示す声明を公式サイトに発表した。また「忌野清志郎さんを愛する方々に不快な思いをさせてしまいました」と謝罪した。Tシャツは開局55周年記念でアパレルブランド「NEIGHBORHOOD」とコラボ。清志郎さんと“よく似た人物”として知られる、THE TIMERS（