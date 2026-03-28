相続税の計算においては、被相続人がのこした「債務」にあたるものを「債務控除」として課税対象に含めないしくみがあります。Aさんは、生前父に送った「500万円」が返済されていないとして債務控除されるべきであると主張しましたが、税務署は「証拠がない」と一蹴。審判所は、この対立をどのように判断したのでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「債務控除」の考え方についてみていきましょう。相続トラブルになりがちな「債務