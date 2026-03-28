人生100年時代といわれるなか、老後資金への関心はますます高まっています。一方、定年を迎えるギリギリまで自分の資産状況を把握できておらず、退職金の入金をきっかけに家計の現実を知り、想定とのギャップに驚くケースもあるようです。とある会社員の事例をもとに、定年後の資産形成で注意したいポイントをみていきましょう。退職金の入金日に判明した衝撃の事実飲料品メーカーに勤めるナオトさん（仮名・60歳）。年収は約800万