次世代フードテックの投資先として期待を集める「培養肉」ですが、産業として確立させるには莫大なコストとエネルギーが必要不可欠です。本記事では、バーツラフ・シュミル氏の著書『世界はいつまで食べていけるのか：人類史から読み解く食料問題』（栗木さつき訳、NHK出版）より一部を抜粋・編集し、生産スケールアップに立ちはだかる技術的な壁など、投資家が知っておきたい「試験管ミート」の経済的・環境的な限界を解説します