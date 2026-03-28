かつてバラエティ番組やCMで大活躍していたのに、最近めっきりテレビで見かけなくなった…そんな外国人タレントといわれたらみなさんは誰を思い浮かべますか。株式会社NEXERと外国人タレント・モデル事務所『L'agente』が共同で実施した「もう一度テレビで見たい・再ブレイクしてほしいと思う外国人タレント」に関する調査によると、「ボビー・オロゴン」さんが1位に選ばれました。【写真】1位に選ばれたのは…調査は、全国の男女1