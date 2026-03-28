歌姫「浜崎あゆみ」の“軽自動車”が魅力的！「あゆ」の愛称で絶大な人気を誇った歌姫「浜崎あゆみ」さん。1998年のデビュー以来、数々のヒット曲を世に送り出し、レコード大賞の最多受賞など輝かしい記録を打ち立てた彼女は、まさに若者たちのカリスマといえる存在でした。そんな国民的歌手である浜崎さんと、ホンダ車のカスタムパーツを手がけるホンダアクセスがタッグを組んで生まれたのが、2010年7月に発売された「Aスタイル