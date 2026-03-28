子どもはいつまでも不変ではなく、年齢とともに少しずつ性格が変わってくることがあります。親としては、その都度関わり方を柔軟に変えていくことが求められるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには中学生の子育てに悩む投稿者さんから、こんな相談がありました。投稿者さんのお子さんは小学生まではいわゆる優等生で、学級委員や生徒会などを務めて成績も上位だったそう。しかし中学生になってから、変わっていったと綴