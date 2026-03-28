3月27日、今年のプロ野球が開幕した。2025年度のセ・パ両リーグ公式戦の入場者数は2704万人で、2005年以降で過去最多を更新した。今年も球場の盛り上がりには期待できそうだ。 【画像】かわいいオリ姫 野球のファン人口そのものが減少していると言われている。にもかかわらず、集客に成功している要因の一つが「推し活」だ。ライトファンをいかにして“沼らせる”か。野球のマーケティング戦略は、マスから