＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞初日に「65」をマークし、首位と5打差の6位タイから出た勝みなみは、2日目も4連続を含む7バーディ・1ボギーの「66」と好スコアを記録。トータル13アンダーまで伸ばし、首位と3打差の3位タイで決勝へ進んだ。〔ランキング〕渋野日向子、小祝さくらの順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ首位はトータル16アンダーで世界ラン