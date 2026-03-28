どうなる？京都駅前の“高さ規制” 「京都駅周辺の建物の高さ規制を緩和する」 【地図で見る】エリアごとに色分け京都駅周辺の「建物高さ上限案」 そんな内容が含まれた意見書案が３月２５日に取りまとめられました。京都では景観保護のため、条例で建物の高さに厳しい規制がかかっていますが、市の有識者会議は駅前の建物の高さ規制を現在の３１ｍから最大６０ｍに緩和することなどを盛り込んだ意見書案をまとめました。