ライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』（MF文庫J刊）を原作とするアニメーション最新作『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が、2026年7月10日より2週間限定で劇場上映されることが決定した。【動画】露出多めな姿に！公開された『死亡遊戯で飯を食う。』新作映像本作は、第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した人気シリーズの最新映像化作