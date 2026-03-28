講談師の神田伯山（42）が、28日までに自身のXを更新。公演中の観客のマナーについて言及した。【写真】「笑いに変える時期は過ぎている」議論を呼んでいる神田伯山の投稿神田はこの日の投稿で、読売新聞が芸能分野の公演中での、着信音に対する規制の在り方について関係者が模索を続ける現状を伝える記事を引用し、「あれだけ注意しても鳴らすのは故意と捉えられても仕方がないと思う」とコメントした。また「どうしても携