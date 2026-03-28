米軍が沖縄県の嘉手納基地で実施したパラシュート降下訓練＝28日午前米軍は28日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）でパラシュート降下訓練を実施した。訓練場所として日米が合意している伊江島補助飛行場（同県伊江村）の運用が昨年12月に再開され、県は例外的とされる嘉手納での実施については中止を要請していた。嘉手納での訓練は今年2回目で、県によると土曜実施は1999年4月以来という。28日午前9時25分ごろ、晴れ渡る空