タイガー・ウッズさんが飲酒・薬物の影響下で車を運転した容疑で逮捕され、勾留された/Tim Heitman/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）ゴルフ界のスーパースター、タイガー・ウッズさんが27日、飲酒・薬物の影響下で車を運転した容疑で逮捕され、勾留されたことが分かった。フロリダ州マーティン郡のジョン・ブデンシーク保安官が発表した。ブデンシーク氏によると、ウッズさんはランドローバーを運転中に小型トレーラー