お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が27日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。若手時代を振り返った。今回のゲストは、フットボールアワー後藤輝基と、アイドルグループ・＝LOVEの大谷映美里。後藤と有田に対し、大谷は「昔の芸人さんって、吉本の芸人さんと他の芸人さんでバチバチしてるってうわさを聞いたことがある。お2人は本当に仲がよかったんですか？」と質問した。後