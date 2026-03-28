関東地方は、雲が多くなっていますが、日中は春の暖かさで、お花見日和となりそうです。【午後の天気】晴れ間もありますが、大気の状態が不安定になるでしょう。山沿いを中心に平野部でも夕方以降にわか雨の可能性があり、お花見は、折りたたみの傘があると安心です。日中の最高気温は、18度から20度くらいの所が多いでしょう。【週間予報】29日も晴れ間が出ますが、所々でにわか雨があるでしょう。来週は、雲が広がりやすく、31日