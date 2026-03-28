お笑いコンビ・さらば青春の光が2026年3月21日に公式YouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・カカロニの栗谷さんがゲスト出演し、1300万円の詐欺に遭ったことについて言及した。突然の妻の告白に驚き、放った衝撃の一言栗谷さんは、「詐欺に遭いまして...1300万円騙されまして、現在借金が1000万円あるっていう状況」と現状を説明。25年末に結婚し、仕事や収入も増える中、「正直めちゃくちゃ調子乗ってましたね」と本人も豪語す