岡山西警察署 27日午後10時ごろ、岡山市北区高松の男性（52）が経営する電器会社の倉庫から火が出ていると男性の家族から119番通報がありました。消防が約３時間後に消し止めましたが、鉄骨平屋建ての倉庫１棟、木造平屋建ての倉庫２棟、木造２階建ての事務所１棟の、合わせて約125平方メートルが全焼しました。また、道路を挟んで向かいにある男性の住宅も屋根などが一部焼けました。出火当時、倉庫には人がおらず、住宅